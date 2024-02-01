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İnegöl'de Yerde Bulduğu Madeni Parayı Yutan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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İnegöl'de Yerde Bulduğu Madeni Parayı Yutan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl\'de Yerde Bulduğu Madeni Parayı Yutan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk, yerde bulduğu madeni parayı yutarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde paranın yemek borusunda kaldığı tespit edildi ve çocuk başka bir hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

01.02.2024 20:22  Güncelleme: 20:23
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerde bulduğu madeni parayı yutan 7 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Baykoca Mahallesi Mimar Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 7 yaşındaki Ahmet Eymen U., yerde bulduğu 50 kuruşluk madeni parayı ağzına atıp yuttu. Olayı gören ailesi çocuğu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Acilde yapılan tetkiklerde paranın yemek borusunda kaldığı tespit edildi. Çocuk, boğazındaki paranın çıkarılması için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İnegöl'de Yerde Bulduğu Madeni Parayı Yutan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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