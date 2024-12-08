İnegöl'de 'yol verme' kavgası kamerada
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavga amatör kameraya yansıdı.
Olay Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hafif ticari araç ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan şahısları vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Olay anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Yol Verme Kavgası - Son Dakika
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