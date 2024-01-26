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İnegöl'de Zihinsel Engelli Genç, Annesini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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İnegöl'de Zihinsel Engelli Genç, Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli bir genç, annesini bıçaklayarak öldürdü. Engelli genç, 112'yi arayarak 'Annemi öldürdüm' diye ihbarda bulundu. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan genç, adli süreç için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İnegöl\'de Zihinsel Engelli Genç, Annesini Bıçaklayarak Öldürdü
26.01.2024 - 20:02,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli bir genç, annesini bıçaklayarak öldürdü. Engelli gencin, 112'yi arayıp "Annemi öldürdüm" diye ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Olukman Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Zihinsel engelli Umut B. (29), çiftlik evinde tartıştığı annesi Şafiye B.'yi (56) sırtından defalarca bıçakladı. Engelli genç, olayından ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Annemi öldürdüm" diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şafiye B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, engelli genci gözaltına aldı. Kadının cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Zihinsel Engelli Genç, Annesini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika


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