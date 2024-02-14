İnegöl Emniyet Müdürlüğü, kaçak yollarla giren 12 Suriyeliyi yakaladı - Son Dakika
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü, kaçak yollarla giren 12 Suriyeliyi yakaladı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü, kaçak yollarla giren 12 Suriyeliyi yakaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yenice mahallesinde bir apartmanda kalan Suriye uyruklu şahısları tespit etti. Ekipler, apartmana düzenledikleri baskınla 12 Suriyeliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek.

14.02.2024 01:49
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Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 12 şahsı yakaladı.

İnegöl Eminiyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yenice mahallesi Razgat Sokak'taki bir apartmanda Suriye uyruklu şahısların kaldığını tespit etti. Apartmana baskın düzenleyen ekipler ilçeye kaçak yollarla gelen 12 Suriye uyruklu şahıs yakalanıp gözaltına aldılar.

Şahıslar, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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