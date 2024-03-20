İnegöl Jandarma Komutanlığı, kaçak yollarla ülkeye giren 5 yabancıyı yakaladı

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Çayyaka Mahallesinde bir evde ülkeye kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu şahsın olduğunu tespit etti. Şahıslar yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede kaçak göçmen oldukları tespit edilen 5 şahıs sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi. - BURSA
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Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Rize'de Mermerdelen Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Tarafların sözlü tartışması kavgaya dönüşürken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 389 uyuşturucu hap, 397 gram esrar, hassas terazi ile 2 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden S.E. ve E.D. tutuklanırken, K.U. ve S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 156 adet sentetik ecza hap, 22,87 gram metamfetamin, 87,17 gram esrar ve 1800 TL para ele geçirildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen yangında hafif ticari araç tamamen yanarak hurda haline geldi. Yangın, Şeker Cami Caddesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'da yaşlı bir adamı bıçaklayarak öldürüp eşini de darp ederek yaralayan şahıs, yargılandığı davanın ilk duruşmasında emniyette verdiği ifadesini reddetti. Zanlı, suçlamaları kabul etmediğini ve olayın seyrini farklı anlattığını belirtti. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına ve akıl sağlığının incelenmesi için hastaneye sevkine karar verdi.
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