İngiliz öğretmeni öldürüp intihar girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı
İSTANBUL - Kartal'da, anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Katie Erorbay'ı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan taksi şoförü Mustafa G, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
İngiliz vatandaşı Katie Erorbay, 1 Şubat tarihinde öğretmenlik yaptığı anaokulundan çıkıp evine gitmek için aracına bindiği sırada Mustafa G. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ardından intihar girişiminde bulunan Mustafa G, hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Mustafa G, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim, Mustafa G'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini içeren kararname ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin devam eden soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Naples kentinde özel bir jet, otoyola inmeye çalışırken bir otomobile çarptı. Özel jet, çarpmanın etkisiyle alev topuna döndü.
Son Dakika › 3.Sayfa › İngiliz öğretmeni öldürüp intihar girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?