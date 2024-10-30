İngiliz Turist Ayı Saldırısına Uğradı - Son Dakika
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İngiliz Turist Ayı Saldırısına Uğradı

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Nemrut Kalderasında kamp yapan İngiliz turist, ayıların saldırı girişiminden kurtarıldı.

30.10.2024 10:52
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Nemrut kalderasında kamp yapan İngiliz turist ayı saldırısına uğradı

-Nemrut Kalderasında ayıların saldırı girişimine maruz kalan turist için ekipler seferber oldu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 250 rakım yükseklikteki Nemrut Kalderasında kamp yapan İngiliz vatandaşı turist kalderada yaşayan ayıların saldırı girişimine maruz kaldı.

Alınan bilgilere göre, son dönemde sık sık ayı saldırıları ile gündeme gelen Nemrut Kalderasında yaşandı. Kalderada kamp yapmak üzere çadır kuran İngiliz vatandaşı turist Christopher Lomas (36), gece saatlerinde yiyecek arayışına çıkan ayıların saldırı girişimine maruz kaldı. Çadırın kurulu olduğu alana gelen ayılar, turistin yiyeceklerini yiyip, motoru devirdi. Çadırın etrafında yiyecek arayışlarını sürdürüp, çadırın içine girmeye çalışmaları üzerine panikleyen turist için 112'ye yardım ihbarı yapıldı. Nemrut Krater Gölüne kamp yapmak için gelen İngiltere vatandaşının ayı saldırısına uğrayıp mahsur kaldığı belirtilen ihbar sonrası Jandarma, Umke ve Afad ekipleri olay yerine intikal etti. Olay yerine giden ekipler çadırda mahsur kalan turisti kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık durumu iyi olan ancak saldırı girişimi nedeniyle bir hayli korkan turist sağlık ekiplerinde tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edildi.

"Uzmanlar uyarıyor: saldırı yada saldırı girişimleri artabilir"

Daha öncede kaldera da yaşanabilecek saldırı girişimleriyle ilgili birçok kez uyarılarda bulunan Acil Durum Uzmanı Hakan Okay, kalderadaki tehlikeye dikkat çekti.

İngiliz turiste yönelik ayı saldırısı girişiminin ucuz şekilde atlatıldığını ancak daha sonra yaşanabilecek saldırıların bu kadar ucuz atlatılamayabileceğine vurgu yapan Okay, "Daha öncede bu konuda birçok kez uyarılarda bulunmuştuk. Kalderada yaşayan birçok canlı var ve bunlardan biride boz ayılar. İnsanların bölgeye artan ilgisi hem bu vahşi yaşamı hem de ekosistemi tehlikeye sokmaktadır. Birçok benzeri ayı saldırıları yada saldırı girişimlerinin olabileceğine dikkat çekmiştik. Bugün İngiliz turiste yönelik girişimde bunlardan biri. Ucuz atlatıldı ancak hep sonuçlar bu kadar ucuz atlatılamayabilir. Daha kötü sonuçlarla karşılaşılabilir. Ayılar içgüdüsel olarak saldırabilen hayvanlar, bu yüzden bölgeye giden ziyaretçilerin ayılarla temas kurup onları elleriyle beslemekten kaçınmalarında yarar var. Özellikle acıktıklarında saldırgan olabiliyorlar, bu sebeple bölgedeki kampçılarda dolaylı olarak risk altında. Hem insan güvenliği hem de buradaki canlılar ve ekosistemin devamı için bölgede gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Yoksa ilerleyen günlerde hiç istenmeyen sonuçlarla karlı karşıya kalınabilir." Diye konuştu.

İngiliz Turist Ayı Saldırısına Uğradı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İngiliz Turist Ayı Saldırısına Uğradı - Son Dakika

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