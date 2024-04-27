İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü - Son Dakika
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İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı dünya çapında tepkilere neden olurken, İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü. Göstericiler, Filistin bayraklarıyla birlikte 'Hemen Ateşkes', 'Özgür Filistin', 'Soykırımı durdurun', 'Katliamı durdurun' yazılı pankartlar taşıdı. Filistin Dayanışma Kampanyası Direktörü Ben Jamal, hareketin Filistin halkına dayanışma mesajı vermek ve İngiliz hükümetini İsrail'in soykırımına suç ortaklığı yapmaktan vazgeçmeye çağırmak olduğunu belirtti.

27.04.2024 20:59  Güncelleme: 21:01
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı dünya çapında tepkilere neden olurken, İngiltere'de binlerce kişi soykırımın sona ermesi için yürüdü.

İsrail, Gazze Şeridi'nde çoğu çocuk 34 bin 356 Filistinliyi katletti. Bölgede 204 gündür bombardımanını sürdüren İsrail ordusu, dünya çapında düzenlenen protesto gösterilerinde tepki görmeye devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü. Filistin bayraklarıyla yürüyen göstericiler, "Hemen Ateşkes", "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun", "Katliamı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Gösteride ayrıca Yahudi destekçiler de İsrail hükümetine tepki göstererek, Filistin bayrağı açtı.

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Direktörü Ben Jamal yaptığı açıklamada, hareketin iki ana mesaj vermek istediğini belirterek, "Biri Filistin halkı için bir dayanışma mesajı: Sizi görüyoruz, duyuyoruz ve yanınızdayız" dedi.

Jamal ikinci mesajın da İngiliz hükümetine olduğunu ifade ederek, "İsrail'in soykırımına suç ortağı olmaya son verin" çağrısında bulundu. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü - Son Dakika

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