İngiltere, Hürmüz Boğazı\'na Askeri Güç Gönderiyor

12.05.2026 23:48
İngiltere, HMS Dragon ve insansız araçlarla Hürmüz Boğazı'nda güvenliği artırmak için misyona katılıyor.

İngiltere, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanmasını amaçlayan çok uluslu misyona HMS Dragon savaş gemisine ek olarak insansız deniz araçları ve savaş uçakları göndereceğini duyurdu.

İngiltere ve Fransa savunma bakanları liderliğinde 40'tan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Hürmüz Boğazı'na ilişkin toplantı sona erdi. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, 40'tan fazla ülkenin savunma bakanlarının uzaktan bağlantı ile katıldığı zirvede, İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamayı amaçlayan çok uluslu koalisyona yapacağı katkılara ilişkin taahhütlerini açıkladı.

İngiltere ve Fransa'nın eş başkanlığında video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Healey, ülkesinin otonom mayın avlama sistemleri, Typhoon savaş uçakları ve HMS Dragon adlı savaş gemisini misyona tahsis edeceğini açıkladı. Healey, Hürmüz Boğazı misyonunun "şartlar elverdiğinde" faaliyete geçeceğini belirterek, "Müttefiklerimizle birlikte bu çok uluslu misyon savunma amaçlı, bağımsız ve güvenilir olacaktır" ifadelerini kullandı.

Healey, İngiltere'nin mayın avcısı otonom insansız deniz araçları, anti-dron sistemleri ve insansız sürat tekneleri tahsisini de içeren girişim için 115 milyon sterlin finansman ayıracağını açıkladı.

Toplantının ardından İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada ise, İngiltere'nin bölgede mevcut savunma operasyonları kapsamında savaş uçağı filoları ve binden fazla İngiliz personeli bulunduğu ifade edildi. Plan kapsamında halihazırda Orta Doğu'ya doğru yolda olan hava savunma destroyeri HMS Dragon'un boğazın güvenliğini sağlamaya yönelik "her türlü göreve hazır olacağı" belirtildi.

Fransa, daha önce uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Kızıldeniz'e konuşlandırmış ve birçok vesileyle bu misyonun "bütünüyle savunma amaçlı" olduğunu vurgulamıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

