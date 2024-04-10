İngiltere Savunma Bakanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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İngiltere Savunma Bakanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi

Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri, İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebiyle İngiltere Savunma Bakanlığı binasına boyalı saldırı düzenledi. Protesto sırasında bazı aktivistler gözaltına alındı. İngiltere Savunma Bakanı Grant Schapps ise saldırganları korkak suçlular olarak nitelendirdi.

10.04.2024 21:04  Güncelleme: 21:22
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Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri, İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebi ile İngiltere Savunma Bakanlığı binasına boyalı saldırı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dünyanın dört bir yanın tepkiler gelmeye devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri, İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebi ile İngiltere Savunma Bakanlığı binasına boyalı saldırı düzenledi. Protesto sırasında bazı aktivistler gözaltına alındı.

Grup tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlık savunmuyor, öldürüyor. İngiltere, İsrail'e silah finansmanına izin verdiği için bu ölüm projesinin devam etmesini artık kabul etmiyoruz" denildi.

"Tutuklandıklarını görmekten memnuniyet duyduğum korkak suçlular"

İngiltere Savunma Bakanı Grant Schapps, yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler korkutulamaz ve korkutulmayacaktır. Savunma Bakanlığı'nın içindekiler her gün diktatörlere ve teröristlere karşı duruyorlar. Birçoğu hepimizi korumak için hayatlarını tehlikeye atan vatanseverler. Bugün bizi hedef alanlar ise tam tersi, tutuklandıklarını görmekten memnuniyet duyduğum korkak suçlular" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA

İsrail, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Gözaltı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İngiltere Savunma Bakanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika

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