Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri, İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebi ile İngiltere Savunma Bakanlığı binasına boyalı saldırı düzenledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dünyanın dört bir yanın tepkiler gelmeye devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri, İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebi ile İngiltere Savunma Bakanlığı binasına boyalı saldırı düzenledi. Protesto sırasında bazı aktivistler gözaltına alındı.
Grup tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlık savunmuyor, öldürüyor. İngiltere, İsrail'e silah finansmanına izin verdiği için bu ölüm projesinin devam etmesini artık kabul etmiyoruz" denildi.
"Tutuklandıklarını görmekten memnuniyet duyduğum korkak suçlular"
İngiltere Savunma Bakanı Grant Schapps, yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler korkutulamaz ve korkutulmayacaktır. Savunma Bakanlığı'nın içindekiler her gün diktatörlere ve teröristlere karşı duruyorlar. Birçoğu hepimizi korumak için hayatlarını tehlikeye atan vatanseverler. Bugün bizi hedef alanlar ise tam tersi, tutuklandıklarını görmekten memnuniyet duyduğum korkak suçlular" dedi. - LONDRA
Son Dakika › 3.Sayfa › İngiltere Savunma Bakanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Ramazan Bayramı dolayısıyla polislerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Polisevinde düzenlenen bayramlaşma programına İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve polisler katıldı. İpar, personelle tek tek bayramlaşarak, mübarek Ramazan Bayramını kutladı ve polislerin fedakarlıklarını takdir etti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri diğerlerine kurşun yağdırırken, yaşanan kavgada 2 kişi bacağından yaralandı. Olay, Tuzla Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi üzerinde meydana geldi. Kavganın büyümesiyle beraber taraflardan birisi silahını çekti. Kavgada taraflardan biri diğerlerinin üzerine ateş açtı. M.K. ve Ö.K. silahtan çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Tabanca ve pompalı tüfekle olay yerinden kaçan D.Y. ve N.S. ise polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramın ilk gününde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İlk kaza Bakmaç ve Keş Kırsal mahalleleri arasında meydana gelirken, ikinci kaza Siverek-Viranşehir karayolu 15'inci kilometresinde gerçekleşti. Üçüncü kaza ise Siverek-Karpuzcu Mahallesi yolunda meydana geldi. Kazalarla ilgili inceleme devam ediyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi bacağından yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüphelileri yakaladı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Güvenli Köyünde yaşayan 56 yaşındaki görme engelli A.A. önceki gün evine gelmedi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda A.A., Güvenli Yaylası mevkiinde sağ olarak bulundu.
Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Topaklı Mahallesi Kırşehir-Kayseri Karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde gözüne güneş ışığı gelen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı. Edremit istikametine seyreden araçta bulunan sürücü ve yolcular, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralı olan bir kişi hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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