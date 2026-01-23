İnönü'de kurallara uymayan zincir marketlere mühür vuruldu - Son Dakika
İnönü'de kurallara uymayan zincir marketlere mühür vuruldu

23.01.2026 16:29  Güncelleme: 16:43
İnönü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde yönetmeliklere aykırı hareket eden zincir marketlerin faaliyetlerini 3 gün süreyle durdurdu. Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve fiyat uyuşmazlıkları tespit edildi.

İnönü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimler sonucunda yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenen zincir marketlerin faaliyetlerini 3 gün süreyle durdurdu.

İnönü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını gözetmek amacıyla ilçe genelindeki zincir marketlere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Rutin kontroller sırasında market raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürünler, kasa ile etiket arasındaki fiyat uyuşmazlıkları ve üretim-tüketim tarihi bulunmayan gıdalar tespit edildi. Yapılan incelemeler neticesinde yönetmeliğe aykırı ürün bulundurduğu belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutularak, ilgili mevzuat gereği 3 gün süreyle faaliyetten men cezası uygulandı ve market kapıları mühürlendi.

İnönü Belediyesi yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu ifade ederek, benzer denetimlerin ilçe genelinde tavizsiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, İnönü, Son Dakika

