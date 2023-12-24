 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnşaat demiri yüklü tır kaydı, karayolunda trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
Üye Girişi

İnşaat demiri yüklü tır kaydı, karayolunda trafik durma noktasına geldi

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda 28 ton inşaat demiri yüklü tır kayarak refüje girdi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda dorseden kayan demirler tırın kupasını parçalarken, karayolunun bir yönünde trafik durma noktasına geldi.

İnşaat demiri yüklü tır kaydı, karayolunda trafik durma noktasına geldi
24.12.2023 - 22:42,
Abone Ol

İnşaat demiri yüklü tır kaydı, karayolunda trafik durma noktasına geldi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar- Ankara karayolunda 28 ton inşaat demiri yüklü tır kayarak refüje girdi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda dorseden kayan demirler tırın kupasını parçalarken, karayolunun bir yönünde trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 45. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 JTU 26 plakalı inşaat demiri yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kayan tır ardından yol kenarındaki refüje girerek durabildi. Kaza esnasında tırın dorsesinde bulunan yaklaşık ağırlığı 28 tonu bulan inşaat demirleri kayarak tırın kupasını parçaladı. Kazayı sürücü şans eseri yara almadan atlattı. Olay sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, kazadan dolayı karayolunun bir yönünde trafik durma noktasına geldi. Tırın vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yoldaki trafik normale döndü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ankara, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnşaat demiri yüklü tır kaydı, karayolunda trafik durma noktasına geldi - Son Dakika


22:47
Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30
Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14
Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04
Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03
Elvan Gruda hayatını kaybetti Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49
İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18
Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45
Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı

Son Dakika
22:47 Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30 Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14 Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04 Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03 Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49 İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18 Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45 Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
20:37 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
20:11 Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 23:52:07. #1.13#
SON DAKİKA: İnşaat demiri yüklü tır kaydı, karayolunda trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement