İnşaat halindeki bina alevlere teslim oldu
HATAY - Hatay'da inşaat halindeki binada çıkan yangında alevler yükseldi. Yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde inşaat halindeki binada çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına müdahaleye başladı. İnşaat halindeki binadaki tahta kalıplar tutuşturunca alevler, bina çevresindeki otluk alana da sıçradı. Akşam karanlığını aydınlatan yangın, bölgede paniğe neden oldu. Alevler ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnşaat Halindeki Bina Yangınla Sarsıldı - Son Dakika
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