İnşaat Iskelesi Çöktü, 2 İşçi Yaralandı

Adıyaman'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu meydana gelen olayda 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında yapımı devam eden bir binanın dış cephe içinde çalışan B.N., ile A.N., isimli işçiler üzerinde bulundukları iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düştü. Yaralanan her iki işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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