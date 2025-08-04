İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde inşaat halindeki binanın 3. katından düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Konak Mahallesi'nde yapımı devam eden Müftülük binası inşaatında meydana geldi. 3. kattan düşen işçi Ali Osman Kayış ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kayış, Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, inşaat alanının zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi. - SAKARYA