İnşaat halindeki binada kat boşluğuna düşen işçi yaralandı
HATAY - Hatay'da inşaat halindeki binada kat boşluğuna düşerek yaralanan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. İnşaat halindeki binada kat boşluğuna düşen işçi yaralanarak mahsur kaldı. Yaralanan işçi, itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnşaatta Kat Boşluğuna Düşen İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
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