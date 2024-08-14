İnşası devam eden bin yataklı hastanede göçük: İlk belirlemelere göre 13 yaralı
Çok sayıda ekip bölgede çalışmalarını sürdürüyor
SAKARYA - Sakarya'da bin yataklı hastane inşaatında görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanı çöktü. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde bin yataklı hastane inşaatında görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanı çöktü. Meydana gelen olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. CAK ekiplerinin de destek verdiği olayda ilk belirlemelere göre 13 işçinin yaralandığı öğrenilirken çalışmalar devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnşası devam eden bin yataklı hastanede göçük: İlk belirlemelere göre 13 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?