3.Sayfa

Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

"Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım"

İnşası devam eden bin yataklı hastanede göçük: İlk belirlemelere göre 13 yaralı

Çok sayıda ekip bölgede çalışmalarını sürdürüyor

SAKARYA - Sakarya'da bin yataklı hastane inşaatında görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanı çöktü. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde bin yataklı hastane inşaatında görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanı çöktü. Meydana gelen olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. CAK ekiplerinin de destek verdiği olayda ilk belirlemelere göre 13 işçinin yaralandığı öğrenilirken çalışmalar devam ediyor.