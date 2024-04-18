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INTERPOL tarafından aranan Rus dolandırıcı İzmir'de yakalandı

İZMİR - Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL tarafından mavi bültenle aranan Rusya vatandaşı dolandırıcı, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalarda, bir kişiden şüphelendi. Yapılan kimlik soruşturmasında şüphelinin Rusya vatandaşı A.B. olduğu ve dolandırıcılık suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL tarafından mavi bültenle arandığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rusyalı dolandırıcı A.B., adli makamlara sevk edildi.