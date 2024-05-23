3.Sayfa

Interpol ve Europol tarafından terörizm suçundan kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; Interpol ve Europol tarafından da kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda geçmiş yıllarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde asker olarak faaliyet gösterdikleri, çatışma bölgelerinde Irak güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eyleme katıldıkları ve İnterpol tarafından terörizm suçundan kırmızı bülten ile uluslararası aranma kaydı bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu H.M.S.K. ve S.A.İ.A.'nın kentte olduğu tespit edildi. Eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler; şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.