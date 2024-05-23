Interpol ve Europol tarafından terörizm suçundan kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Interpol ve Europol tarafından terörizm suçundan kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; Interpol ve Europol tarafından da kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı. Irak uyruklu şahısların geçmişte DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları tespit edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve şahıslar adliyeye sevk edildi.

23.05.2024 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Interpol ve Europol tarafından terörizm suçundan kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; Interpol ve Europol tarafından da kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda geçmiş yıllarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde asker olarak faaliyet gösterdikleri, çatışma bölgelerinde Irak güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eyleme katıldıkları ve İnterpol tarafından terörizm suçundan kırmızı bülten ile uluslararası aranma kaydı bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu H.M.S.K. ve S.A.İ.A.'nın kentte olduğu tespit edildi. Eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler; şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Kırşehir, Irak, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Interpol ve Europol tarafından terörizm suçundan kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
19:53 İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı
18:22 Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu Mahkeme başkanı devreye girdi Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu! Mahkeme başkanı devreye girdi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı
17:03 İsrail, Filistin’i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti İsrail, Filistin'i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:31 Mersin’de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü Mersin'de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 21:26:38. #1.11#
SON DAKİKA: Interpol ve Europol tarafından terörizm suçundan kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement