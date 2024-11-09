İntihar Girişimi: Polis İkna Etti

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Beline kadar gelen buz gibi suya girip 45 dakika polise dert anlattı

Çocuğunun gösterilmediğini söyleyip Manavgat ırmağında intihara teşebbüs etti

Beline kadar gelen suda hipotermi tehlikesi atlatan adayı asayiş amiri elinden tutup ırmaktan çıkardı

ANTALYA - Antalya'da uzaklaştırma kararı aldıran eşinin çocuğunu kendisine göstermediği iddiasıyla Şavlak mevkiinde buz gibi Manavgat ırmağına giren ve beline kadar gelen suda intihar edeceğini belirten şahıs, Asayiş Amiri tarafından ikna edildi.

Olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; İsak Y. isimli şahsın Şelale Mahallesi Şavlak mevkiinde alkol aldıktan sonra intihar girişiminde bulunduğu ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi. Şavlak mevkiine gelen ekipler, aşırı derece alkollü olduğu belirlenen İsak Yılmaz isimli şahsın soğuk havaya aldırış etmeksizin beline kadar suyun içinde ırmağa girdiğini gördü. Ekiplerin ırmaktan çıkması için yaptığı çağrıları umursamayan ve uzaklaşmaları için uyaran İsak Y., Manavgat ırmağının buz gibi soğuk suyunda 45 dakika gibi uzun bir süre kaldı.

Ekiplere uzaklaşmamaları durumunda kendisini akıntıya bırakacağını söyleyen Yılmaz, olay yerine Asayiş Büro Amiri Sinan Karaman'ın gelmesiyle tehditvari sözlerden vazgeçti. Eşinin sürekli hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını, kendisine çocuğunu uzun süredir göstermediğini belirten İsak Y., çocuğunu çok özlediğini, görmesi için kendisine yardımcı olunmasını istedi. Su içerisinde uzun süre kalması nedeniyle titremeye başlayan ve hipotermi tehlikesiyle karşı karşıya kalan Yılmaz, Asayiş Amirinden diğer polisleri uzaklaştırmasını istedi. Asayiş amiriyle bir süre konuşan Yılmaz, eline tutunarak sudan çıktı. Olay yerine sağlık ekibi çağrılırken, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.