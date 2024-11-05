İntihar Girişimindeki Kadın, Polisle İkna Oldu - Son Dakika
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İntihar Girişimindeki Kadın, Polisle İkna Oldu

Antalya'da intihar girişiminde bulunan kadın, polisin sözleriyle ikna edilerek içeri alındı.

05.11.2024 19:56
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Pencereden kendini sarkıtan kadın, polisin 'herkes senin şarkılarından mutlu' sözü ikna oldu

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde balkon penceresinden intihara teşebbüs eden kadını, polis ekipleri 'Herkes senden ve şarkılarından mutlu' sözüyle ikna etti.

Olay, dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Pazaryeri Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.G. isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı intihar girişiminde bulunmak için oturduğu dairenin balkon penceresindeki demirlere çıktı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler atlama durumuna karşı hazır bekleyerek binanın önüne branda açtı. Polis ekipleri de balkon demirlerinde bekleyen kadını ikna etmek için konuşmaya başladı.

Polis ekipleri, D.G'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. İçeri girmeyen kadın, ekiplerden bir memurun, "Herkes senden ve şarkılarından mutlu" sözü sonrası ikna olup içeri girdi. Bu sırada dairenin kapısını açan itfaiye ve sağlık ekipler, polis ekipleriyle birlikte içeriye girdi. Evin içerisinde baygınlık geçiren kadın, olay yerinde bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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