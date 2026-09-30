Irak Hava Yolları, ABD muafiyetiyle ekimde İran seferlerini yeniden başlatacak - Son Dakika
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Irak Hava Yolları, ABD muafiyetiyle ekimde İran seferlerini yeniden başlatacak

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ABD'den İran yaptırımlarına ilişkin özel muafiyet alan Irak Hava Yolları, İran'a ve İran'dan uçuşlarını ekim ayında yeniden başlatacak. Şirket, ilk seferlerin Necef Uluslararası Havalimanı üzerinden yapılacağını ve gerekli işlemler için çalışmaların hızlandırıldığını açıkladı.

Irak Hava Yolları, ABD'den İran yaptırımlarına ilişkin aldığı özel muafiyetin ardından İran'a ve İran'dan uçuşlarını ekim ayında yeniden başlatacak.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle bu ülkeye uçuş düzenleyemeyen Irak Hava Yolları, seferlerini yeniden başlatabilmek için Washington'dan özel muafiyet aldı. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD makamlarıyla yürütülen girişimlerin sonuç verdiği ve söz konusu muafiyet sayesinde İran'a yeniden uçuş düzenlenmesinin önünün açıldığı belirtildi. Şirket çalışanlarının gerekli düzenleyici ve teknik işlemleri tamamlamak üzere çalışmalarını hızlandırdığı belirtilen açıklamada, işlemlerin tamamlanmasının ardından İran'a ve İran'dan uçuşların ekim ayında yeniden başlatılacağı bildirildi. İlk seferlerin ise Necef Uluslararası Havalimanı üzerinden gerçekleştirileceği kaydedildi.

Irak Hava Yolları, uçuşların Necef'ten başladığını açıklamıştı

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları kapsamında, İran Hava Yolları'yla iş yapan uluslararası şirketlerin de yaptırımlarla karşı karşıya kalacağının açıklanmasının ardından Irak, İran'la hava bağlantılarını durdurmuştu. Irak Hava Yolları, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları kapsamında uçuşların durdurulmasına rağmen, 28 Eylül Pazartesi günü Necef ile İran'daki havalimanları arasındaki seferlerini yeniden başlattığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDış Politika3. SayfaEkonomiUlaşımDünyaNecefİranIrakSon Dakika

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