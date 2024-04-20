Irak'ın Babil kentinde İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin askeri üssünde patlama meydana geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin üsse yönelik saldırı düzenlediği iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Babil'de İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin Kalso askeri üssü hedef alındı. Patlama sesleri yükselen askeri üssünde yangın çıktı. Haşdi Şabi'den yapılan açıklamada, askeri üssünde maddi hasar meydana geldiği ve yaralananlar olduğu ifade edildi. Güvenlik kaynakları ise üsse yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiğini, Haşdi Şabi üyesi 1 kişinin öldüğünü, 6'sının yaralandığını aktardı.
"Saldırıyı ABD gerçekleştirmedi"
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin söz konusu üssü saldırı gerçekleştirildiğine dair iddiaların doğru olmadığı bildirildi. Açıklamada, "ABD'nin Irak'ta hava saldırısı düzenlediği iddialarından haberdarız. Bu iddialar doğru değil. ABD bugün Irak'a hava saldırısı düzenlemedi" ifadeleri kullanıldı.
Hamas saldırıyı kınadı
Hamas Hareketinden yapılan açıklamada ise Irak'taki saldırının şiddetle kınandığı, bunun Irak'ın egemenliğinin ihlali olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı yürütülen Nazi savaşına sağladığı askeri malzeme ve destekle bölgedeki tırmandırmadan Biden yönetimini sorumlu tutuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Irak'taki İran yanlısı gruplar, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırıları arttırmıştı. ABD de saldırılara misilleme yapmıştı. - BAĞDAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Irak'ın Babil kentinde İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin askeri üssünde patlama meydana geldi - Son Dakika
Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili yağmur istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olayda 2 kişi yaralanırken, uçurumun kenarında kalan otomobiller vinç yardımıyla kurtarıldı. Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, olayın ardından gerekli önlemlerin alındığını ve zararın en kısa sürede giderileceğini belirtti.
Diyarbakır'da gasp ve yaralama olaylarına karışan bir gruba yönelik düzenlenen 'balistik' operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları suç aletleri ele geçirildi ve tutuklandılar.
Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sonrası evlerin ve araçların yakınından geçen enerji nakil hatları birbirine temas etmesi sonrası şiddetli patlamalar yaşandı. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi ve yaşanan patlama sonrası ilçede elektrik kesintisi yaşandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. Olayda 2 apartman hasar gördü, 2 kişi yaralandı ve 2 otomobil duvarın altında kaldı. İstinat duvarının çöktüğü alan dron ile görüntülendi. Apartmandakiler tahliye edildi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan 95 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.D. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye edildi. Ancak diğer suçlamalar için tutuklulukları devam ediyor. Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup ise avukatı tarafından gönderilmemesi gerektiği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?