Hava Harekatı ile 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, gerçekleştirilen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri, terörle mücadele operasyonlarına kesintisiz devam ediyor.
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9.09.2024 04:53:29. #1.12#
SON DAKİKA: Hava Harekatı ile 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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