Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Gaz Sahasına Saldırı: 4 Yemenli İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Gaz Sahasına Saldırı: 4 Yemenli İşçi Hayatını Kaybetti

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Sahasına gerçekleştirilen saldırı sonucu 4 Yemenli işçi hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda gaz üretimi durduruldu ve elektrik üretimi azaldı. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani saldırıyı kınarken, ABD Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

27.04.2024 09:30
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Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Sahasına gerçekleştirilen saldırı sonucu 4 Yemenli işçi hayatını kaybetti.

IKBY'nin Süleymaniye kentindeki Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem kasabasında yer alan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas tarafından işletilen Kormor Gaz Sahasına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi. Çemçemal Kaymakamı Remk Ramazan yaptığı açıklamada, saldırıda Yemenli 4 çalışanın öldüğünü ve 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgileri olmadığını belirten Ramazan, İHA'nın sahadaki petrol depolama alanına isabet ettiğini aktardı.

Saldırı IKBY'de gaz üretiminin durdurulmasına ve elektrik üretiminin 2 bin 500 megavat azalmasına yol açarken, IKBY Elektrik ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı ekiplerin enerji santrallerine gaz tedarikinin yeniden başlatılması için çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Bağdat'a çağrı

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı. Barzani, "Süleymaniye'ye bağlı Çamçemal'deki Kormor Gaz Sahasına düzenlenen saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi. Bu tür saldırıların ülkenin huzur ve istikrarını tehlikeye attığını kaydeden Barzani, Irak federal hükümetinin ilgili makamlarının bu saldırıların bir daha tekrarlanmaması için üzerlerine düşen görevi yapması ve saldırının faillerinin yakalanarak cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

ABD'den kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, IKBY'deki enerji altyapısına yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor. Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu tür saldırılar Irak'ın egemenliğine hakarettir. Yetkilileri olayı soruşturmaya ve sorumluları adalet önüne çıkarmaya çağırıyoruz. ABD, Irak'ın güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini desteklemek için Irak hükümeti ve IKBY ile birlikte çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - SÜLEYMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Gaz Sahasına Saldırı: 4 Yemenli İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Gaz Sahasına Saldırı: 4 Yemenli İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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