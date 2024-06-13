Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Petrol Rafinesinde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Petrol Rafinesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde bulunan bir petrol rafinesinde çıkan yangın, 20 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, 8 milyon dolarlık hasara yol açtı. Yangının nedeni ise rafinerinin içindeki bir jeneratörde meydana gelen kısa devre olarak belirlendi. Yangın sırasında 4 sivil savunma aracı hasar gördü, 3 sivil savunma mensubu yaralandı ve 10 sivil savunma mensubu dumandan etkilendi. Yangının söndürülmesiyle birlikte çevredeki rafineler için herhangi bir tehlike bulunmamaktadır.

13.06.2024 17:52
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Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan petrol rafinesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın 20 saat sonra kontrol altına alındı. Erbil Valisi Ümit Hoşnav, yangının 8 milyon dolarlık hasara yol açtığını belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki bir petrol rafinesinde dün yerel saatle 20.00'de başlayan çıkan yangın, 20 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Erbil Valisi Ümit Hoşnav Erbil- Musul yolu üzerindeki Guveyr bölgesinde yakıt dağıtım işletmesi ve zift deposunun da yer aldığı rafinede çıkan yangına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Yangının yol açtığı hasarın 8 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor" dedi. Yangının ilk belirlemelere göre rafinerinin içindeki tanklardan birine bağlı bir jeneratörde meydana gelen kısa devre sonucu çıktığını belirten Vali Hoşnav, "Yangının ilk aşamasında itfaiye ekipleri, polis ve ilgili tüm taraflar yangını kontrol altına almak ve alevlerin diğer tanklara sıçramasını önlemek için çalıştı. Olay yerindeki çok sayıda otomobille birlikte 4 sivil savunma aracı da hasar görürken, 3 sivil savunma mensubu yaralandı, 10 sivil savunma mensubu da dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı" ifadelerini kullandı.

"Yüksek sıcaklık ve basınç, yangının ikinci depoya sıçramasına neden oldu"

Erbil Sivil Savunma Sözcüsü Şahavan Sait ise bölgeden hala duman yükseldiğini belirterek soğutma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. Yangının söndürülmesiyle birlikte çevredeki rafineler için artık herhangi bir tehlikenin olmadığını vurgulayan Sait, "Yangın başladığı zaman yüzde 80 oranında yangını kontrol altına almayı başardık, ancak yüksek sıcaklık ve basınç, yangının ikinci depoya sıçramasına neden oldu" diye konuştu. - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Petrol Rafinesinde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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