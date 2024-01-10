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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde SİHA saldırısı engellendi - Son Dakika
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde SİHA saldırısı engellendi

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde bulunan Uluslararası Erbil Havaalanı'ndaki koalisyon güçlerine SİHA saldırısı engellendi. Saldırı girişimi, İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı bulunduğu Irak İslami Direnişi tarafından üstlenildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde SİHA saldırısı engellendi
10.01.2024 - 23:14,  Güncelleme: 23:15
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Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde koalisyon güçlerini hedef alan SİHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde bulunan Uluslararası Erbil Havaalanı'ndaki koalisyon güçlerine SİHA saldırısı engellendi. IKBY hükümetine bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na SİHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu ve söz konusu SİHA'nın hedefine ulaşamadan hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü aktarıldı.

Söz konusu saldırı girişimi, İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı bulunduğu Irak İslami Direnişi tarafından üstlenildi. Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist rejiminin Gazze'de işlediği katliama karşılık Erbil Havaalanı'nda yer alan ABD üssüne SİHA'lı saldırı düzenlendi" denildi. - ERBİL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde SİHA saldırısı engellendi - Son Dakika
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