Irak Meclisi'nde Başkanlık Seçimi Sırasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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Irak Meclisi'nde Başkanlık Seçimi Sırasında Kavga Çıktı

Irak Meclisi'nde yapılan başkanlık seçimi sırasında çıkan kavga nedeniyle oturum ertelendi. Seçimlerin birinci ve ikinci turunda hiçbir aday yeterli oy alamadı. Kargaşa sırasında güvenlik güçleri müdahale etti.

18.05.2024 23:21
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Irak Meclisi'nde başkanlık seçimi için oy kullanan milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Irak'ta meclis karıştı. Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin kararı üzerine kasım ayında Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin görevini son verilmesinin ardından Irak Meclisi bugün toplandı. Yeni meclis başkanını seçmek için toplanan 311 milletvekili bugün oylarını kullandı. Seçimlerin birinci ve ikinci turunda hiçbir adayın yeterli oy elde edememesi üzerine yapılan oylamanın 3. Turunda milletvekilleri birbirine girdi. Büyük kargaşanın yaşandığı mecliste kavgaya güvenlik güçleri müdahale ederken, oturum ertelendi.

Meclisteki seçimlerin birinci ve ikinci turunda Muhammed Halbusi liderliğindeki Takaddüm Koalisyonun adayı Muhammed el-Meşhedani 137 oy alırken, Hamis Hançer liderliğindeki Egemenlik Koalisyonu adayı Salim el-İsavi 158 oy aldı. Meclis başkanı seçilmek isteyen adayın 166 oy alması gerekiyor. - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak Meclisi'nde Başkanlık Seçimi Sırasında Kavga Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak Meclisi'nde Başkanlık Seçimi Sırasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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