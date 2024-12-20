Irak'ta 11 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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MSB: " Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin gerçekleştirilen hava harekatında ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından operasyona dair görüntüler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Zap'ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."