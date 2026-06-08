Irak'ta Casusluk Krizi: Genelkurmay Gözaltında

Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı Güvenlik Müsteşarı Tümgeneral Ahmet el-Tayyar, hakkındaki casusluk suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı.

Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nda casusluk krizi yaşandı. Iraklı kaynaklar, Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nda görevli üst düzey bir yetkili hakkında casusluk ve yolsuzluk iddiaları kapsamında işlem başlatıldığını bildirdi. Kaynaklar, özel güvenlik güçlerinden oluşan ekiple düzenlenen operasyonda Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nda görevli Güvenlik Müsteşarı Tümgeneral Ahmet el-Tayyar'ın gözaltına alındığını bildirdi. El-Tayyar'a yönelik casusluk suçlamasının niteliği ve soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - BAĞDAT