Irak'ta Şii Haşdi Şabi Karargahına Saldırı

Irak'ın İran yanlısı Şii Haşdi Şabi güçlerine ait bir karargaha yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak'taki İran yanlısı Şii Haşdi Şabi güçlerine ait bir karargaha saldırı düzenlendi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Babil vilayetinin kuzeyindeki Cerf el-Nasr bölgesine yönelik hava saldırılarında ilk belirlemelere göre saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Saldırının detayları ve sonuçları hakkındaki incelemelerin devam ettiği belirtildi. Konuya ilişkin daha kapsamlı bilgilerin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağını vurgulandı.

Bazı kaynaklar saldırının İsrail savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. - BAĞDAT