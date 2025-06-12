Irak'ta Terörist Malzemeleri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Irak'ta Terörist Malzemeleri Ele Geçirildi

12.06.2025 16:03
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TSK, Irak Kuzeyi'nde teröristlere ait silah ve mühimmatları imha etti.

Irak Kuzey'inde mağarada teröristlere ait malzeme geçirildi

ANKARA - Mili Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak Kuzeyi Harekat Bölgesinde mağarada bulunan silah, malzeme ve mühimmat imha edilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı teröristler tarafından Irak'ın Kuzeyi Harekat Bölgesinde kullanan mağarayı temizleyerek ele geçirilen malzemeleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 adet 60 mm Havan, 1 adet Konkurs Tanksavar Silahı, 2 adet A/T-4 Tanksavar Silahı,2 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet 14,5 mm Doçka Makineli Tüfek, 2 adet 12,7 mm Doçka Makineli Tüfek, 1 adet Şervan Keskin Nişancı Tüfeği, 4 adet Şiyar Keskin Nişancı Tüfeği, 3 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet Blazer R8 Keskin Nişancı Tüfeği, 3 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet M1 Piyade Tüfeği, 5 adet BİXİ Hafif Makineli Tüfek ve 7 adet yedek namlusu, 4 adet M-16 Piyade Tüfeği, 24 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet T-40 Bombaatar, 1 adet RBG Bombaatar, 1 adet Av Tüfeği, 4 adet Tabanca, 200 adet el bombası, 4 adet Havalı Tüfek, 2 adet Havalı Tabanca, 2 adet RPG-7 Anti-Tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 menzil uzatma sevk fişeği, 148 adet sevk fişeği, 874 adet 23 mm top mühimmatı, 9200 adet 14.5mm fişek, 2325 adet 12.7mm fişek, 19250 adet 7.62mm fişek, 16700 adet 5.56 mm fişek, 2160 adet 5.45mm fişek.- 4 adet Termal Silah dürbünü, 1 adet RPG-7 dürbünü, 3 adet sehpalı gözetleme dürbünü, 3 adet dürbün, 1 adet DLRIL 50 Lazer İşaretleyici, 1 adet kestrel cihazı, 1 adet holografik nişangah 105 adet bastırıcı (susturucu),1 adet doçka sehpası, 1 adet 12,7 mm doçka namlusu, 31 adet kanas keskin nişancı tüfek şarjörü, 404 adet Piyade tüfeği şarjörü, 4 adet Yaesu sabit merkez telsiz, 7 adet Yaesu el telsizi, 2 adet ses kayıt cihazı, 1 adet güç dengeleyici, 2 adet IP kamera, 3 adet video kaydedici, 1 adet güneş paneli, 1 adet dome kamera, 200 adet Pil, 1 adet hoparlör, 1 adet ses güçlendirici, 1 adet laptop, 6 adet e-kitap okuyucu, 15 adet Mini CD Kart, 2 adet SD kart, 4 adet telefon, 1 adet kontrol paneli, 2 adet Joystick, 1 adet kapı güvenlik diyafonu, 1 adet modem,10 adet gaz maskesi, 50 adet oksijen tüpü, 1 adet Manuel şarj dinamosu, 1 adet jeneratör, 1 adet invertör, 2 adet UPS, 1 adet powerbank, mini iş makinası, 320 litre mazot, 50 litre benzin, bol miktarda sağlık ve yaşam malzemesi."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak'ta Terörist Malzemeleri Ele Geçirildi - Son Dakika

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