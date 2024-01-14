Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde Türk vatandaşı evinde ölü bulundu

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde bir Türk vatandaşı evinde vurularak öldürüldü.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde bir Türk vatandaşı evinde ölü bulundu. Duhok Polis Sözcüsü Albay Hemin Süleyman, düzenlediği basın toplantısında güvenlik güçlerinin Duhok kentinin Malta semtinde tek başına yaşayan 23 yaşındaki Türk vatandaşının dairesinde ölü bulunduğunu belirterek, cesette kuşun izleri bulunduğunu aktardı. Öldürülen gencin yaklaşık 2 yıl önce Duhok kentine yerleştiğini ifade eden Süleyman, cinayetin nedeninin ortaya çıkarılması ve sorumlularının belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü belirtti. - ERBİL