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Irak'taki Hizbullah Tugayları, ABD güçlerine yönelik saldırıları askıya aldı - Son Dakika
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Irak'taki Hizbullah Tugayları, ABD güçlerine yönelik saldırıları askıya aldı

Irak\'taki Hizbullah Tugayları, ABD güçlerine yönelik saldırıları askıya aldı

Irak'ta faaliyet gösteren İran yanlısı Hizbullah Tugayları, Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik saldırıları durdurduklarını duyurdu. Hizbullah Tugayları Genel Sekreteri, Gazze'deki Filistinlilere destek kararı aldıklarını ve ABD işgal güçlerine karşı başlattıkları baskıya karşı çıkan dostlarının olduğunu belirtti. Irak Başbakanı'nı zor durumda bırakmamak için askeri operasyonlara ara verildiği açıklandı.

31.01.2024 08:29
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Irak'taki Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları), Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik saldırıları askıya aldığını duyurdu.

Irak'ta İran yanlısı Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları), Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik saldırıları askıya aldığını duyurdu. Hizbullah Tugayları Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el-Himeydavi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah Tugayları'nın hiçbir tarafın müdahalesi olmadan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek kararı aldığını belirterek, "Başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere bizim dostlarımız, Irak ve Suriye'deki ABD işgal güçlerine karşı başlattığımız baskı ve tırmanmaya karşı çıktılar" denildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'yi zor durumda bırakmamak için askeri operasyonlara ara verme karar alındığını duyuran el-Himeydavi, "Gazze'deki halkımızı başka vesilelerle savunmaya devam edeceğimizi duyururken, Hizbullah Tugayları üyelerini ABD'nin yapabileceği muhtemel düşmanca eylemine karşı pasif savunmaya çağırıyoruz" denildi.

İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine en az 160 saldırı düzenlenmiş, Ürdün'deki Tower 22 adlı ABD üssüne 28 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri ölmüştü. - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak'taki Hizbullah Tugayları, ABD güçlerine yönelik saldırıları askıya aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'taki Hizbullah Tugayları, ABD güçlerine yönelik saldırıları askıya aldı - Son Dakika
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