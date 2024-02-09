Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu - Son Dakika
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Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

Irak\'tan kaçan 2 PKK\'lı terörist Habur\'da teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, 'Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu' denildi. - ANKARA

09.02.2024 20:15
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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