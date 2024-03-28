Iraklı DEAŞ Üyelerine 'BOZDOĞAN-17' Operasyonu: 15 Kişi Yakalandı

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Iraklı uyruklu DEAŞ üyelerine "BOZDOĞAN-17" operasyonu: 15 kişi yakalandı

Bolu merkezli 3 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı

BOLU - Bolu merkezli Sakarya ve Ankara'da polis ekipleri tarafından düzenlenen "BOZDOĞAN-17" adlı operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen 15 şahıs yakalanarak ve suç unsurları geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, DEAŞ Terör Örgütünün eylem ve deşifresine yönelik "BOZDOĞAN-17" operasyonu yapıldı. Bolu merkezli Sakarya ve Ankara'da yapılan operasyonlar çerçevesinde Bolu'da 7 Irak uyruklu, Sakarya'da 7 Irak uyruklu ve Ankara'da 1 Irak uyruklu şahıs olmak üzere toplam 15 kişi yakalandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen nefes kesen operasyon anlarının görüntüleri anbean paylaşıldı.