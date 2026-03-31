İran'a ABD ve İsrail Saldırıları Sürüyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran'a rejimin askeri yeteneklerini hedef alan yeni saldırıların düzenlendiği belirtilerek, "ABD, İran rejiminin ülke sınırları dışında etkili bir şekilde güç gösterme kabiliyetini ortadan kaldırmaya devam ediyor" denildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, İran'ın başkenti Tahran'daki rejime ait hedeflere gerçekleştirilen yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurarak, "Daha fazla ayrıntı ilerleyen saatlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı. İran basını, başkent Tahran ve İsfahan başta olmak üzere birçok bölgenin ABD ve İsrail saldırılarına hedef olduğunu duyururken, meydana gelen şiddetli patlamalar kameralara yansıdı. - TAHRAN