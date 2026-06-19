İran: ABD ile Müzakereler Kırmızı Çizgilere Bağlı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Geçmiş müzakerelerde gösterdiğimiz gibi, belirlenen şartları ve kırmızı çizgileri yerine getirme ve İran milletinin çıkarlarını elde etme konusunda kararlıyız" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile görüşmelerin İran'ın "kırmızı çizgilerine" bağlı olduğunu söyledi. Galibaf, "Geçmiş müzakerelerde gösterdiğimiz gibi, belirlenen şartları ve kırmızı çizgileri yerine getirme ve İran milletinin çıkarlarını elde etme konusunda kararlıyız" dedi. Galibaf, ABD'nin aşırıcılık arayışında olması durumunda İran'ın karşılık vermek için çekinmediğini dile getirdi. - TAHRAN