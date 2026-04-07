Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da Gözaltındaki Japon Gazeteci Serbest Bırakıldı

07.04.2026 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon NHK Büro Şefi Shinnosuke Kawashima, kefaletle serbest bırakıldı ancak yargılanacak.

İran'da Ocak ayından bu yana gözaltında tutulan Japon kamu yayıncısı NHK'nın Tahran Büro Şefi Shinnosuke Kawashima'nın kefaletle serbest bırakıldığı, ancak güvenlikle ilgili suçlardan yargılanacağı belirtildi.

İran'da 20 Ocak'tan beri beri gözaltında olan Japon gazetecinin durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Japon kamu yayıncısı NHK'nın Tahran Büro Şefi Shinnosuke Kawashima kefaletle serbest bırakıldı. Kawashima'nın ülkeden ayrılamadığı ve güvenlikle ilgili suçlardan İran'da hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Minoru Kihara da İran'da gözaltında tutulan bir Japon vatandaşının pazartesi günü kefaletle serbest bırakıldığını doğruladı. Serbest bırakılan kişinin kimliğini kamuoyuyla paylaşmayan Kihara, Japonya'nın İran Büyükelçisi Tamaki Tsukada'nın şahısla bizzat görüşerek sağlık durumunun iyi olduğunu doğruladığını aktardı.

İran'da gözaltında tutulan bir Japon daha serbest bırakılmıştı

Japonya hükümetinden geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, 2 Japon vatandaşının İran'da gözaltına alındığı bildirilmişti. Japon medyası, Ocak ayından bu yana gözaltında tutulan kişinin Japon kamu yayıncısı NHK'nın Tokyo Büro Şefi olan Shinnosuke Kawashima olduğunu duyurmuştu. Haziran ayından beri İran'da gözaltında tutulan ve kimliği açıklanmayan bir diğer Japon vatandaşı geçtiğimiz ay serbest bırakılarak Azerbaycan üzerinden Japonya'ya dönmüştü. - TOKYO

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Japon, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 09:27:40. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.