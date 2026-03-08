İran'da Hava Saldırıları: 9 Bin 669 Sivil Yapı Zarar Gördü - Son Dakika
İran'da Hava Saldırıları: 9 Bin 669 Sivil Yapı Zarar Gördü

08.03.2026 12:49
ABD-İsrail iş birliği ile yapılan saldırılarda Iran'da birçok konut ve iş yeri hasar gördü.

İran Kızılay'dan yapılan açıklamada, ABD- İsrail iş birliğinde 28 Şubat'ta başlatılan hava saldırılarında toplam 9 bin 669 sivil yapının hasar gördüğü bildirildi.

ABD-İsrail iş birliğinde 28 Şubat'ta İran'a başlatılan saldırılar 9. gününde devam ediyor. İran Kızılay, saldırıların yol açtığı tahribata yönelik detayları servis etti. Yapılan açıklamada, "Hava saldırılarında 7 bin 943 konutun, bin 617 iş yerinin ve birçok sağlık ile eğitim kurumunun da aralarında bulunduğu toplamda 9 bin 669 sivil yapı zarar gördü" denildi.

Ülkedeki durumun halkın geçim kaynaklarını ve ekonomik altyapıyı ciddi şekilde etkilediği vurgulandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, 28 Şubat, Kızılay, Ekonomi, İsrail, İran, Son Dakika

13:18
