İran Kızılay'dan yapılan açıklamada, ABD- İsrail iş birliğinde 28 Şubat'ta başlatılan hava saldırılarında toplam 9 bin 669 sivil yapının hasar gördüğü bildirildi.
ABD-İsrail iş birliğinde 28 Şubat'ta İran'a başlatılan saldırılar 9. gününde devam ediyor. İran Kızılay, saldırıların yol açtığı tahribata yönelik detayları servis etti. Yapılan açıklamada, "Hava saldırılarında 7 bin 943 konutun, bin 617 iş yerinin ve birçok sağlık ile eğitim kurumunun da aralarında bulunduğu toplamda 9 bin 669 sivil yapı zarar gördü" denildi.
Ülkedeki durumun halkın geçim kaynaklarını ve ekonomik altyapıyı ciddi şekilde etkilediği vurgulandı. - TAHRAN
Son Dakika › 3. Sayfa › İran'da Hava Saldırıları: 9 Bin 669 Sivil Yapı Zarar Gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.