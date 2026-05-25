İran'da Hükümet Karşıtı Protestolar Nedeniyle İdam

25.05.2026 10:08
İran'da idam cezası uygulanmaya devam ediyor. İran devlet medyasının bildirdiğine göre, ocak ayında ülke genelinde gerçekleşen hükümet karşıtı protestolarla bağlantılı suçlamalar nedeniyle bir kişi idam edildi. Söz konusu kişinin kimliği Abbas Akbari olarak açıklandı.

Akbari, "Allah'a düşmanlık, kamu malına zarar verme ve ocak ayında yaşanan yaygın olaylar sırasında İsfahan eyaletine bağlı Nain kentinde güvenlik güçlerine silahla ateş açma" suçlarından hüküm giymişti. - TAHRAN

