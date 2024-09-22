İran\'da Maden Patlaması: 52 Ölü

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İran'ın Güney Horasan eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükselirken, eyalette 3 günlük yas ilan edildi.

İran'ın Güney Horasan eyaletindeki Tebes kentinde kömür madeni patlamasında bilanço artıyor. Madeninin B ve C bloklarında metan gazının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

Devlet televizyonunda yer alan haberde, C bloğunda mahsur kalan 22 işçiye yönelik kurtarma çalışmaları sırasında metan gazı yoğunluğunun artması nedeniyle tüm işçilerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Güney Horasan yas

Güney Horasan Valiliği tarafından yaşanan facianın ardından yayımlanan bildiride, kömür madeninde meydana gelen patlama nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi. Bildiride, eyalette 3 günlük yas ilan edildiği duyuruldu.

Öte yandan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, kömür madeninde yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meydana gelen bu kaza hepimizi derinden etkiledi. Bu tür kazaların tekrarlanması üzüntü verici. Meclis olarak, sorumluların ve ihmali olanların tespit edilmesi önceliğimizdir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN