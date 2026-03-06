İran'da Okul Saldırısı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti

İran'ın Kazvin eyaletindeki İmam Rıza Erkek Okulu yakınında düzenlenen ve 1 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin ilk görüntüler yayınlandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sırasında Kazvin eyaletine bağlı Abyek kentinde İmam Rıza Erkek Okulu'nun yakınında meydana gelen ve 1 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin ilk görüntüler yayınlandı. Görüntülerde çocukların okul bahçesinde oyun oynadığı sırada patlamanın meydana geldiği, patlamanın etkisiyle okulun camlarının kırıldığı anlar görüldü. Panik yaşayan öğrencilerin öğretmenler tarafından hızla okul binasının içine alındığı görüntülerde yer alırken, patlama sonucu bir öğrencinin yere savrulduğu ve hareketsiz kaldığı anlar da kaydedildi.

İran'da okullar da saldırıların hedefi oldu

Kazvin eyaletine bağlı Abyek kentinde 28 Şubat'ta İmam Rıza Erkek Okulu'nun yakınında füze saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda patlamanın etkisiyle bir öğrencinin hayatını kaybettiği, bazı öğrencilerin ise yaralandığı bildirilmişti.

ABD ve İsrail, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na cumartesi günü saldırı düzenlemişti. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr yaptığı açıklamada 165 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. - TAHRAN