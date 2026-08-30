İran'da Patlama Sesleri, ABD Hava Saldırısı İddiayı Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da Patlama Sesleri, ABD Hava Saldırısı İddiayı Güçlendiriyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da Larak Adası çevresinde patlama sesleri duyuldu, ABD'nin iki füze rampasına saldırdığı bildirildi.

İran basını, Larak Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken Katar merkezli Al Jazeera haber ajansı, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'na deniz mayını taşıyan füzeler fırlatmaya hazırlanan iki İran füze rampasını vurduğunu öne sürdü.

İran merkezli Fars Haber Ajansı, İran'ın Larak Adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Olayın kaynağının henüz belli olmadığı belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera haber ajansı da, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde ABD ordusunun bölgede konuşlu iki füze fırlatma sistemine hava saldırısı düzenlendiğini öne sürdü. Habere göre yetkili, füze rampalarının Hürmüz Boğazı'na doğru deniz mayını taşıyan füzeler ateşlemeye hazırlandığını belirtti.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığı belirtilmezken, henüz duruma ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da Patlama Sesleri, ABD Hava Saldırısı İddiayı Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrolden çıkan çekici motosiklete, savrulan iş makinesi eve çarptı: 2 ölü Kontrolden çıkan çekici motosiklete, savrulan iş makinesi eve çarptı: 2 ölü
Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya’dan yardım istedi Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istedi
Yürekleri ağza getiren şov: İki yolcu uçağı stadyumun birbirine teğet geçti Yürekleri ağza getiren şov: İki yolcu uçağı stadyumun birbirine teğet geçti
Göztepe’den Galatasaray maçı hakemine tepki Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
Uğurcan Çakır’dan sakatlığı hakkında açıklama Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek’ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum

00:27
İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı
İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı
00:15
Archie Brown, ’’Beşiktaş taraftarına sesleniyorum’’ deyip siyah-beyazlılara meydan okudu
Archie Brown, ''Beşiktaş taraftarına sesleniyorum'' deyip siyah-beyazlılara meydan okudu
23:55
Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe’nin elinden ucuz kurtulduk
Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe'nin elinden ucuz kurtulduk
23:21
Savaş yeniden başladı ABD ordusundan İran’ın Lark Adası’na saldırı
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı
22:32
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti
21:00
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 00:40:22. #7.12#
SON DAKİKA: İran'da Patlama Sesleri, ABD Hava Saldırısı İddiayı Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement