İran'da 'sahte bayrak' operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İran'da 'sahte bayrak' operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Fars eyaletinde düzenlediği operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, ocak ayındaki protestolarda vatandaşları öldürüp suçu hükümete atmayı planladıkları ileri sürülüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Fars eyaletinde düzenlenen operasyonda, Ocak ayındaki protestolar sırasında İran vatandaşlarını öldürerek suçu hükümete atmayı planladıkları öne sürülen 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı istihbarat birimleri, İran'ın Fars eyaletinde "devrim karşıtı" gruplarla bağlantılı olduğu öne sürülen bir suç şebekesine operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, baskın düzenlenen adreste çeşitli silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, geçtiğimiz ocak ayında İran genelinde düzenlenen protestolara katıldıkları ve "sahte bayrak saldırıları" gerçekleştirmeyi planladıkları iddia edildi. Şüphelilerin, İran vatandaşlarını öldürerek saldırıların sorumluluğunu hükümete atmayı planladıkları öne sürüldü.

Ayrıca şüphelilerin, devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'yi desteklediği iddia edildi. Rıza Pehlevi, İran'daki mevcut yönetimin devrilmesi halinde ülkenin yönetiminde rol üstlenebilecek isimlerden biri olduğunu savunuyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da 'sahte bayrak' operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da 'sahte bayrak' operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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