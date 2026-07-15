İran'daki ABD Saldırılarında Can Kaybı 30'u Aştı

İran Hükümet Sözcüsü Farima Mohajerani, ABD'nin İran'a yönelik 4 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 30'u aştığını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 4 gecedir devam ederken can kaybı artıyor. İran Hükümet Sözcüsü Farima Mohajerani, ABD'nin İran'a yönelik günlerdir devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u aştığını açıkladı. Mohajerani, sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı dileyerek, "Hükümet, tüm gücüyle halkın yanında olacaktır" dedi.

ABD saldırılarında 7 asker öldü

İran ordusu ise İranşehr'deki Bambour Garnizonu'na ABD tarafından düzenlenen saldırıda 13 füze isabet ettiğini belirterek, saldırıda 7 İranlı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ordu, saldırıyı "korkakça" diye nitelendirerek, "Bu suça uygun zamanda kararlı bir yanıt verilecektir" dedi.

Buşehr vuruldu

Buşehr Valisi Muhammed Mozafari, sabah saatlerinde ABD'nin düzenlediği füze saldırısıyla kentteki farklı noktaları vurduğunu aktararak, saldırılarda herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi. - TAHRAN