İran'daki düğün saldırısında can kaybı 5'e yükseldi, yaralı kadın hastanede öldü
İran'ın Hürmüzgan eyaleti Sirik kenti yakınlarında bir düğün törenine düzenlenen ABD saldırısında yaralanan 22 yaşındaki Asia Molainejad, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Molainejad'ın ölümüyle saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.
İran'ın Sirik kenti yakınlarında bir düğün törenine salı günü düzenlenen ABD saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kenti yakınlarında bir düğün törenine Salı günü düzenlenen ABD saldırısında can kaybı arttı. Hürmüzgan Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkanı Pejman Shahrokhi, saldırıda yaralanan 22 yaşındaki Asia Molainejad'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Molainejad'ın ölümüyle düğün saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
İran'da 7 gözaltı
Öte yandan, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, İlam eyaletinde "silahlı operasyon düzenlemeye çalıştıkları" ve mühimmat taşıdıkları iddia edilen, ayrılıkçı gruplarla bağlantılı 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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