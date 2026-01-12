İran'da protestoların zirveye ulaştığı 8 Ocak'ın bilançosu belli oldu - Son Dakika
İran'da protestoların zirveye ulaştığı 8 Ocak'ın bilançosu belli oldu

12.01.2026 12:37
İran'da 8 Ocak'ta hükümet karşıtı gösterilerin en şiddetli halini aldığı ve en az 13 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Protestocuların 25 camiyi ateşe verip birçok devlet kurumuna zarar verdiği bildirildi.

İran'da hükümet karşıtı gösterilere dönen eylemlerin en şiddetli yaşandığı 8 Ocak Perşembe günü en az 13 sivilin hayatını kaybettiği, eylemcilerin başkentte 25 camiyi yaktığı, 26 bankaya, üç sağlık merkezine, 10 hükümet binasına ve 24 daireye hasar verdiği açıklandı.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor. Protestoların ardından internetin kesildiği ve henüz tam anlamıyla internet verilmeyen İran'da 150 ambulansın protestolar sırasında hasar gördüğü açıklandı. İran'ın Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı tarafından yayınlanan haberlerde, İran'daki protestoların 8 Ocak akşamı en şiddetli haline ulaştığı ve gösteriler sırasında aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 13 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi. Gösterilerde protestocuların sağlık merkezlerine saldırdığı ve binalarda hasara neden olduğu aktarıldı. Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani olayların şiddetli bir şekilde yaşandığı perşembe günü, eylemcilerin başkentte 25 camiyi yaktığını, 26 bankaya, üç sağlık merkezine, 10 hükümet binasına ve 24 daireye hasar verdiğini açıkladı.

İran'da protestolar hayat pahalılığına tepki olarak 28 Aralık 2025'te başlamış ve kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönmüştü. Öğrencilerin de 30 Aralık'ta katıldığı gösteriler büyük şehirlere de yayılmış, 2 Ocak'ta kimliği belirsiz silahlı gruplar sokaklarda görülmeye başlanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

