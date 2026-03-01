İran'dan BAE'ye Füze ve İHA Saldırısı - Son Dakika
İran'dan BAE'ye Füze ve İHA Saldırısı

01.03.2026 11:37
İran, BAE'ye 137 füze ve 209 İHA fırlattı, hava savunmaları bazıları düşürdü, 2 kişi yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın dün ülkeye 137 füze ve 209 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı aktarıldı.

İran, ABD-İsrail ortaklığında düzenlenen saldırılara karşılık bölgedeki birçok ülkeyi hedef aldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın dün ülkeye 137 füze ve 209 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı bildirildi.

Dubai şehir medya ofisine göre, hava savunmaları tarafından düşürülen İHA'ların enkazı iki evin avlusuna düştü. Olayda 2 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralanan kişilerin gerekli tıbbi müdahaleyi aldığını ve emirlik genelinde duyulan seslerin başarılı müdahale operasyonlarından kaynaklandığını belirtti. - ABU DABİ

12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
