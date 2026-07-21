İran'dan Kuveyt'teki ABD Üslerine Saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te ABD üslerine misilleme saldırı gerçekleştirildiğini, askeri varlıkların hedef alındığınu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak Kuveyt'teki ABD varlıklarına misilleme gerçekleştirdi. Gece saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'teki Arifjan üssünde bulunan ABD ordusuna ait HIMARS füze sistemlerinin füzelerle hedef alındığı belirtildi. Sabaha karşı yapılan ayrı bir açıklamada ise, "Kuveyt'te konuşlanmış çocuk katili ABD ordusuna ait uzun menzilli bir radar tesisi, bir iletişim merkezi, uydu alıcı sistemleri ve bir füze savunma radarı, füze ve insansız hava araçlarıyla vurularak imha edildi" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Ali Al Salem üssündeki bir MQ9 insansız hava aracı hangarının vurulduğu ve çok sayıda insansız hava aracının imha edildiği veya hasar gördüğü aktarıldı. El-Udairi Üssü'nde ise helikopter park alanının hedef alındığı kaydedildi.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise Kuveyt'teki Ahmed el-Ceber üssünde bulunan ABD ordusunun erken uyarı radarı, füze savunma radar sistemi, FPS117 radarı, Patriot savunma sistemi ve bir uydu iletişim sisteminin vurulduğu bildirildi. - KUVEYT